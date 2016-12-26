Телекомпания «Вся Уфа» организовала экологическую акцию

Сегодня сотрудники телеканала вместе с ребятами из центра детского творчества "Парус" смастерили кормушки для птиц. Размещение подкормок начнется завтра в 14:00 в парке «Волна». На развешивание кормушек приглашаются все желающие.



Ксения Мусина второклассница уфимской школы №4. Вскоре сыграет снегурочку на утреннике. Добротой и открытостью девочка похожа на сказочного персонажа. На изготовление кормушек вызвалась с радостью.



«Мы делаем кормушки для птиц, которые невредные, вот такие. Десерт для птиц мы готовим», - говорит Ксения Мусина.



Детям поручено сделать зерновые кормушки. В руках у них только саморазлагающиеся материалы - картон, нитки, начинкой служат семечки, пшено, ячмень и различные ягоды. Для скрепления пищевой массы ребята используют муку и желатин.



Из бумаги и картона кормушки служат недолго, а пластмассовые пагубно сказываются на окружающей среде, говорят сотрудники столичного телевидения.



«2017 год - это год экологии. И это очень важное направление в жизне нашей страны, и очень здорово, что учителя уделяют особое внимание таким вещам как просто милосердие, любовь к животным. И то, что дети с таким увлечением занимаются этим. Очень здорово, что мы смогли поучаствовать в этом процессе и конечно, пусть у ребят все получается, потому что они делают большую работу», - говорит директор телекомпании "Вся Уфа" Алина Сулейманова.



Дима Гоголев с деревом на ты. Вместе с папой домики для прикормки крылатых шестиклассник мастерит каждый год. Мальчик считает, дело ответственное. Гвозди не должны торчать, а внешне кормушкам следует быть привлекающими.



«Сейчас не так много что можно съесть птицам. Все жуки улетели, сейчас почти ничего не растет», - вздыхает Дмитрий Гоголев.



Техническая часть позади. Теперь надо раскрасить кормушки. На крыши деревянных домиков наносится логотип телекомпании "Вся Уфа".



Кормушки готовы, желающие их развесить приглашаются завтра в 14:00 в парк "Волна". Активные участники получат фирменные призы и подарки от ведущих телеканала "Вся Уфа".











Гульнара Ситдикова

26 декабря