Свыше 1000 обращений поступило на «Снежную почту» Уфы

Новый ресурс заработал сразу после новогодних каникул, 9 января.



Пенсионерка Людмила Карпова узнала об особенной "снежной" почте от своих знакомых на прошлой неделе. Поскольку снег буквально завалил двор ее дома, она решила туда отправить письмо.





«Узнала про электронную «Снежную почту», обратилась туда вчера. А уже сегодня у нас повесили объявление, что уборка. Как видите, сработало. Очень быстро, мобильно, удобно. Рекомендую всем», - говорит председатель совета дома №9 по улице 50 лет СССР Людмила Карпова.

Все обращения граждан, поступающие на «Снежную почту», специалисты изучают и обрабатывают. Затем отправляют их в администрацию одного из семи муниципальных районов города.



Уже на местах обращения жителей распределяют по управляющим компаниям и жилищно-эксплуатационным участкам. Таким образом, специалисты жилищно-коммунальных служб выезжают на место в кратчайшие сроки.





«Стоит отметить, что единовременно все дворы расчистить невозможно. Поэтому в первую очередь уборка проводится в тех дворах, где необходимо в кратчайшие сроки обеспечить проезд для самих жителей и служб экстренного вызова», - говорит начальник отдела пресс-службы ИАУ Администрации Уфы Рената Салахова.

18 января