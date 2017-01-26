Студенты Уфы отметили Татьянин день

В вузах Республики Башкортостан прошли торжества с конкурсами, викторинами, спортивными батлами. В БГУ учащихся поздравил Рустэм Хамитов. Он рассказал о своей студенческой жизни и дал советы на будущее.



В БГУ развернулась выставка студенческих работ. Самодельные ободки, браслеты, вязаные носочки, украшенные блокноты. Все это встречает гостей при входе в галерею поделок. Изделия молодые люди изготавливали в свободное время от учебы. Коллектив "Hand Made бум" создавал предметы творчества в декрете. Девушки выпустились из стен родного вуза пять лет назад. Но чувство ностальгии заставляет приходить сюда снова. К тому же подруга - студентка пригласила поучаствовать в выставке.



На студенческой выставке каждый желающий смог не только полюбоваться работами, но и приобрести их по приемлемым ценам. С экспозицией ознакомился и Рустэм Хамитов. Он поздравил учащихся с Татьяниным днем и ответил на вопросы молодых людей. Студент факультета математики и информационных технологий Ришат Лукманов попросил главу республики создать в Уфе единый крытый каток для хоккейных команд городских вузов.





Праздник не повод расслабляться. Завтра студенты вновь приступят к своим обязанностям.







Гульнара Ситдикова

26 января