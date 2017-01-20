Столичные службы продолжают уборку снега

Когда обычный автомобиль не может проехать— это неудобство. Когда не может проехать скорая помощь — это может закончиться трагедией. Коммунальные службы особое внимание уделяют подъездным путям столичных медучреждений.

На дорогах вокруг Куватовской больницы снегоуборочные машины — частые гости. Какой бы ни была погода, доставлять пациентов приходится круглосуточно. И потому подъездные пути стараются держать в порядке.

«Работа у нас с 8 утра до 8 вечера. Стараемся работать, вывозить побольше снега», — говорит бригадир дорожных работ МБУСИБ Кировского района столицы.

С 9 января в администрации столицы работает «снежная почта». На её адрес пришло уже более тысячи сообщений. В основном это фотографии с просьбами убрать снег, но есть и письма благодарности. Чтобы освободить проезд от снега перед одной больницей, требуется целая бригада: это минимум семь работников и водители трёх снегоуборочных машин.

«Ежедневно по Кировскому району выходит на уборку территории от 70 до 80 единиц техники. Привлекается снегоуборочная техника других предприятий. Хотелось бы отметить работу таких предприятий, как «БашкирАвтодор», «Уралтранснефть», предприятие строительного комплекса ООО «Селен», которые выделяют свою технику. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться ко всем руководителям предприятий, подведомственных предприятий осуществить уборку на прилегающих территориях. А также обратиться к жителям города и района быть активными и принимать участие в уборке своих территорий», — говорит первый заместитель главы администрации Кировского района Уфы Олег Котов.

«Коммунально-жилищные службы города были готовы к снегопаду и продолжают работать в усиленном режиме. На улицах города работает более 400 единиц снегоуборочной техники, на придомовых территориях более 150 машин и около 1000 дворников. Ночью, когда транспортный поток в городе будет не столь активным, состав сил и средств городских служб будет усилен. На сегодня из города на снежные полигоны и снегоскладные пункты вывезено около 1 миллиона 400 тысяч кубометров снега», — рассказала начальник отдела пресс-службы администрации ГО г. Уфы Рената Салахова.

Спецтехника работает и днем, и ночью. По прогнозам синоптиков, Уфу ждут новые снежные заряды. И потому сотрудники коммунальных служб готовятся к длинным сменам.

20 января