Среди погибших в авиакатастрофе выпускник Уфимского училища искусств Максим Иванов

Сегодня вся страна скорбит по погибшим в авиакатастрофе. Среди них - выпускник Уфимского училища искусств Максим Иванов.



Занятия в Уфимском училище искусств начались с минуты молчания. В фойе здания - фотография и свеча памяти выпускнику вокального отделения училища, певцу и режиссеру Максиму Иванову. А в классе, в котором Максим учился, собрались студенты и преподаватели.



Собравшиеся вспоминают Максима как доброго, отзывчивого и талантливого студента.



Он родился и вырос в Уфе. В 2004 году окончил Уфимское училище искусств. Затем учился в Чувашском государственном институте культуры и искусства, в Российском институте театрального искусства. Как режиссер Максим поставил несколько произведений в различных жанрах. Преподаватели с грустью смотрят на фото Максима, некоторые не могут сдержать слез.



«Это был полный самолет молодых красивых. Это страшная трагедия и невозможно смириться с этим горем», - говорит преподаватель Уфимского училища искусств Эльвира Рахимкулова.





В России 26 декабря объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Во всех культурных учреждениях республики прервали показ спектаклей, и других развлекательных программ.



Авиакатастрофа над Черным морем унесла жизни 92 человек. На борту были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов (Первого, «Звезды» и НТВ), военнослужащие, и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известную как Доктор Лиза). Этим же бортом летел и глава департамента культуры министерства обороны Антон Губанков. Телекомпания «Вся Уфа» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

26 декабря