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Спортсмены серебряного возраста до сих пор в отличной форме

Минивасик Абдуллин бегун со стажем, настоящий рыцарь королевы спорта - легкоатлет, многократный чемпион СССР в беге на длинные и средние дистанции.

«В свое время мои рекорды 1000 и 3000 метров. 25 лет меня никто не мог побить, да и сейчас рекорд стоит», - не скрывает гордости ветеран спорта Минивасик Абдуллин.

Это сейчас они убеленные сединами ветераны спорта. А когда-то каждый в своем виде спорта был и законодателем мод и основателем традиций.

О каждом из них можно писать книги. Сергей Михайлович вошел в историю как строитель спортшколы по большому теннису, той, что на территории парка Якутова. Похоже, возводить новые спортивные площадки - его призвание.

Их много разных спортивных историй. Всех этих людей объединяет одно - преданная любовь к спорту. Во многом благодаря этому они и дожили до столь почтенного возраста. Мало того, спорт совершает невозможное.

«Сейчас, в связи с крепкими морозами, есть единственный способ согреться - не рюмка, а именно бег. Но надо одеваться теплее - это раз и конечно выбирайте обувь на не скользящей поверхности. О себе скажу, что я перенес серьезную операцию и сейчас, благодаря бегу готовлюсь на переоформление инвалидности. Не уверен, дадут вот теперь или нет?», - улыбается ветеран спорта Анатолий Крюков.

Посмотрев в радостные и полные оптимизма глаза наших ветеранов спорта, мы призываем всех - выходите на спортивные площадки и помните, чтобы быть здоровым нужно прилагать к этому усилия.




Автор: Лилия Шафикова
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