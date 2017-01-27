Сотрудники управляющих компаний Уфы получили ключи от новых квартир

Семь работников управления жилищно-коммунального хозяйства Кировского района сегодня заселились в собственные квартиры. Ключи от нового жилья вручил лично глава администрации Ирек Ялалов.

Новые квартиры получили дворники, сантехники, слесари и трактористы. Они проработали в жилищно-эксплуатационных участках района от пяти до десяти лет.



Стоит отметить, что обеспечение жильем работников жилищно-коммунальной сферы, является в Уфе одной из приоритетных задач. Так, за два предыдущих года комнаты в общежитиях и благоустроенные квартиры только в Кировском районе столицы получили 46 семей.





27 января