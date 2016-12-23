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Следком республики проводит проверку по факту гибели людей во время пожара в Бураевском районе

Следком республики проводит проверку по факту гибели людей во время пожара в Бураевском районе

Чрезвычайное происшествие произошло накануне в Бураевском районе. После тушения возгорания обнаружены останки трёх человек.

«Пожарную службу вызвали соседи. На месте тушения пожара были обнаружены останки трех человек после термического воздействия. Их личности устанавливаются. Предположительно, это 52-летний хозяин дома, его сожительница и 42-летний гость. Из наиболее вероятных причин пожара называются две версии – неосторожное обращение с огнем при курении и самовольное подключение дома к электросети», - сообщает старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские исследования для установления личностей и точной причины смерти погибших, и пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Автор: Рида Нурмухаметова
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