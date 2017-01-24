Скульптор из Уфы добивается выплаты зарплаты

Преподаватель из Уфы не может добиться выплаты 450 тысяч рублей. Летом 2014 года Артем Зеленин получил заказ на восстановление скульптур, которые украшали «Сад имени Салавата Юлаева» в 50-е годы ХХ века.

К работе по восстановлению исторических композиций в «Саду имени Салавата Юлаева» скульптор и преподаватель художественной школы Артем Зеленин подошел с огромной ответственностью: изучал сохранившиеся фотографии, скелеты животных в анатомическом музее, консультировался с художниками.

«Я эти работы делал прежде всего для уфимцев, потому что мне бы самому хотелось, чтобы здесь стояли скульптуры, которые были здесь раньше, и первоначально хотел к 9 Мая успеть. Думал, ветераны придут — здесь скульптуры стоят. Восстановление исторических скульптур проходило в рамках масштабной реконструкции сада в 2015 году. Заказчиком работ выступало Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы, которое заключило договор с подрядчиком — ООО “Регион-инвест”», — говорит мастер Артем Зеленин.

Акты сдачи-приемки не подписали до сих пор, и деньги не выплачены.





Вот уже более года Артем Зеленин пытается добиться выплаты гонорара в 450 тысяч рублей. До последнего времени скульптор все-таки надеялся, что получит деньги, однако сейчас выяснились новые обстоятельства.

“Регион-инвест” объявил себя банкротом. Подал заявление в Арбитражный суд и прислал мне бумагу об этом», — печально говорит Артем.

«УКХиБ города оплатило все выполненные работы. Денежные средства перечислены генподрядчику, который, в свою очередь, должен был оплатить работу скульптора. Скульптор может обратиться с претензией к генподрядчику, а также имеет право восстановить справедливость, обратившись в суд», — рассказала заместитель начальника отдела пресс-службы ИАУ администрации столицы Анна Горюхина.

Артем Зеленин уже отчаялся увидеть честно заработанные деньги. Больше всего скульптора возмущает бесчеловечное отношение компании-подрядчика. Ведь мастер вложил в работу всю душу, не думая о материальной выгоде.

24 января