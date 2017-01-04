Шум работающей техники не смолкает на улицах Уфы ни на минуту

Коммунальные и жилищные службы продолжают борьбу с обильными осадками. Проезжая часть и основные магистрали очищены. Теперь из снежного плена освобождают дворовые территории.



Для того, чтобы ускорить процесс уборки, жилищные службы вынуждены временно перекрывать проезд для автомобилистов. Темпы очистки сильно замедляются и из-за припаркованных машин. Поэтому уфимцев просят оставлять транспортные средства только в положенных местах. Объем работы большой, погода не дает расслабиться: люди и техника работают в усиленном режиме уже с 1 января.



“Техника каждый день с 5 утра работает. Вывели 20 единиц своих. Работаем по очистке дворовых территорий”, - говорит заместитель директора УЖХ Советского района Уфы Валерик Ахмадиев.



Информация о передвижении коммунальной техники и темпах уборки собирается и анализируется в информационно-диспетчерском центре службы спасения 112. Только за полдня сюда поступило около 500 звонков от уфимцев с просьбой очистить дворы и крыши домов. Чтобы оперативно реагировать на обращения и нужна эта система.



Сегодня борьбу с непогодой вели более 400 единиц техники. С вечера 3 января до утра 4 с улиц Уфы было вывезено более 20 тысяч кубометров снега. По прогнозам синоптиков, снег ожидается и в ближайшие дни. Поэтому темпы работ снижать не будут.





4 января