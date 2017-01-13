Секреты профессионального мастерства из первых уст

Корреспонденты телеканала «Вся Уфа» раскрыли тонкости работы для пионеров Башкортостана.

В Уфе проходит зимняя сессия Детской управленческой школы актива. Почти 70 ребят со всей республики в течение трех дней участвуют в дебатах, мастер-классах, проектных играх, направленных на личностный рост.



Как вести себя перед камерой и легко ли быть телевизионщиком? Сегодня школьники пробовали себя в качестве журналистов. Секретами профессионального мастерства с ребятами поделилась корреспондент нашего телеканала Ляйсан Закирова. Встреча не прошла бесследно.



Лекция по тележурналистике - это лишь часть обширной программы. В эти дни в Уфе проходит зимняя сессия Детской управленческой школы актива. 68 школьников со всей республики в течение трех дней участвуют в дебатах, мастер-классах и проектных играх. Тема этой волны - школьное самоуправление. Организаторы прививают юным активистам умение брать на себя ответственность и учат быть лидерами.





«Одновременно мы рассматриваем что такое российское движение школьников, как ребята себя могут там развивать, каким образом те общественные организации, представителями которых они являются, могут войти в состав РДШ, как эти общественные организации могут участвовать в улучшении жизни населения», - уточняет председатель регионального отделения РДШ по РБ Ирина Антонова.

Площадку для работы предоставила уфимская школа №114. Продленные из-за карантина каникулы оказались на руку - учебное заведение было полностью в распоряжении гостей.





«На сегодняшний день, самыми важными вопросами общественной жизни в школе являются вопросы школьного самоуправления. Наши школьники, обучающиеся 7- 8 классов, с удовольствием принимали участие. Мы остались довольны, увидели для себя много интересного. Интересные проекты были представлены со всей республики», - говорит директор МАОУ «Центр образования №114» Уфы Фагима Мухарлямова.

Уже завтра активисты разъедутся по домам. Ребята признаются, что навыки и знания, которые они получили в школе актива за эти дни, стали для них бесценным опытом.





13 января