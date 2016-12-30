Секретная Служба Деда Мороза Башкортостана получила около 3 тысяч писем в этом году

Такие данные телеканалу "Вся Уфа" сообщил Общественный фонд развития Уфы, который выступил организатором акции.

30 декабря

По условиям конкурса, дети рассказывали в письмах о добрых и полезных делах, которые они делали в течение года, а также выполняли спецзадание от Секретной службы Деда Мороза. По результатам конкурса определились 1 тысяча 500 победителей, которые сделали наиболее социально значимые добрые дела. Они приглашены на Рождественскую елку Деда Мороза в Уфе, которая состоится 6 января в Городском Дворце культуры. Каждый ребенок получит сладкий подарок и похвальный лист Деда Мороза. Ребята, которые лучше всех справились с заданиями Секретной службы Деда Мороза, будут дополнительно награждены на сцене.