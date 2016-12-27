Сегодня в России отмечается день спасателя

Труд этих людей считается и опасным, и благородным.



Оперативно оценить обстановку, рассчитать все риски и принять правильное решение для спасателя Александра Григорьева не составляет особого труда. В профессии он уже 16 лет. Мужчина подсчитал, что за это время по заявкам уфимцев выезжал примерно 10 тысяч раз. К счастью, чаще всего для решения бытовых задач.



«Чаще всего как сейчас вот, вскрытие замка. В данной ситуации просто дверь открывали, бывают ситуации, когда ребенок закрывается, очень часто бывает когда пожилые люди за дверью падают, либо по болезни, либо просто шли, оступились, упали», - говорит начальник Поисково-спасательного ПСО МБУ «Служба спасения 112» Уфы Александр Григорьев.





Александр вспоминает, за все годы работы ни разу не пожалел о своем выборе. Хотя дежурства проходят не всегда спокойно. Некоторые случаи надолго врезаются в память.



«Года три назад парня мы из вентиляционный шахты выдалбливали. Потом с ним разговаривали - якобы он телефон уронил, полез за ним. Пьяный был, скорее всего, провалился, может перед девушкой похвастаться хотел. Мы в течение двух часов выдалбливали его, потому что он был зажат», - вспоминает Александр Григорьев.



В этом году Александр Григорьев стал лучшим спасателем республики уже в пятый раз. Конкурсантов оценивали по нескольким критериям: опыт работы, участие во всероссийских соревнованиях и в поисково-спасательных операциях. Кроме того, претенденты должны иметь не менее четырех специальностей, связанных с профессиональной деятельностью спасателя. Впрочем, других в команду и не берут. Каждый должен быть универсальным бойцом.



«Здесь ведь они не просто как спасатели. Здесь они совмещают даже несколько профессий. Он же водолаз, он же промышленный альпинист, он же зоозащитник, он же может принять участие в тушение пожаров», - перечисляет начальник УГЗ Уфы Расим Абдуллин.



В свободное время Александр делится своим опытом с молодыми коллегами. Дмитрий Мельников в команде два месяца. До этого два года работал спасателем-общественником. Молодой человек признается, что именно пример старшего коллеги и подвигнул выбрать эту профессию как основную.



«Очень рад, что попал в смену к Александру. Потому что это очень справедливый, строгий человек. Иногда и пошутим вместе, каждую смену узнаю что-то новое у него, каждую смену все показывает, объясняет. Я думаю, что многие будут на него равняться, я хочу равняться на него, чтобы достичь таких же успехов», - признается спасатель Поисково-спасательного ПСО МБУ «Служба спасения 112» Уфы Дмитрий Мельников.



Признание на республиканском уровне Александр Григорьев считает общекомандным результатом.



Свой профессиональный праздник, как и новый год он отмечает на работе. Впрочем, Александр не сильно расстроен, семья его в этом поддерживает. Ведь для него спасать людей не просто работа, а образ жизни.

27 декабря