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Сегодня хоккеистов "Салавата Юлаева" и "Металлурга" закидают мишками

Благотворительная акция пройдет в "Уфа-Арене".


Принять участие в ней может любой желающий. Для этого нужно будет приобрести мягкую игрушку, а затем после финальной сирены выбросить ее на лед. Как сообщает официальный сайт хоккейного клуба "Салават Юлаев", вырученные средства пойдут на приобретение двух слуховых аппаратов 8-летнему Вадиму Травину, который в следующем году пойдёт в первый класс школы. В прошлом году в рамках Мишкопада на льду оказалось более 700 игрушек и было выручено 155 тысяч 300 рублей, которые затем передали в детский сад №15 для детей с нарушениями зрения. Начало матча сегодня в 19:00 по уфимскому времени.

Автор: Тимур Давлетов
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