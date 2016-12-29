Сегодня хоккеистов "Салавата Юлаева" и "Металлурга" закидают мишками

Благотворительная акция пройдет в "Уфа-Арене".

29 декабря

Принять участие в ней может любой желающий. Для этого нужно будет приобрести мягкую игрушку, а затем после финальной сирены выбросить ее на лед. Как сообщает официальный сайт хоккейного клуба "Салават Юлаев", вырученные средства пойдут на приобретение двух слуховых аппаратов 8-летнему Вадиму Травину, который в следующем году пойдёт в первый класс школы. В прошлом году в рамках Мишкопада на льду оказалось более 700 игрушек и было выручено 155 тысяч 300 рублей, которые затем передали в детский сад №15 для детей с нарушениями зрения. Начало матча сегодня в 19:00 по уфимскому времени.