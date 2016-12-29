Сегодня хоккеистов "Салавата Юлаева" и "Металлурга" закидают мишками
Благотворительная акция пройдет в "Уфа-Арене".
Принять участие в ней может любой желающий. Для этого нужно будет приобрести
мягкую игрушку, а затем после финальной сирены выбросить ее на лед. Как
сообщает официальный сайт хоккейного клуба "Салават Юлаев",
вырученные средства пойдут на приобретение двух слуховых аппаратов 8-летнему
Вадиму Травину, который в следующем году пойдёт в первый класс школы. В прошлом
году в рамках Мишкопада на льду оказалось более 700 игрушек и было выручено 155
тысяч 300 рублей, которые затем передали в детский сад №15 для детей с
нарушениями зрения. Начало матча сегодня в 19:00 по уфимскому времени.