Сегодня годовщина снятия блокады Ленинграда

Сегодня отмечается одна из самых важных дат в истории Великой Отечественной войны — семьдесят третья годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Память жителей и защитников города почтили во многих городах страны. В уфимском парке Победы состоялась ежегодная акция «Блокадный хлеб».

Юрий Александров отмечает две важные годовщины, связанные с Великой Отечественной. Первая — 9 Мая, а вторая, не менее важная, — 27 января, день снятия блокады Ленинграда. Из осажденного города его, шестилетнего мальчишку, вместе с мамой и сестрой в конце сорок второго года эвакуировали в Омск после того, как их дом был разрушен.

«Мы жили где-то на окраине Ленинграда. Рядом находился полигон, который постоянно бомбили немцы. И вот один подбитый немецкий самолет, падая, снес крышу с нашего дома целиком. И мы оказались под голубым небом», — вспоминает Юрий Александров.

Помнит Юрий Владимирович и бабушку, которая умерла в блокаду. Говорит, что до сих пор перед глазами картина, как она собирает со стола хлебные крошки и ест их. По разным данным, в блокадном Ленинграде погибло от 600 000 до 1,5 миллиона человек. Только 3 % из них умерло от бомбежек и артобстрелов, остальные — от голода. Их память в Уфе сегодня почтили в Музее боевой славы. Всем пришедшим выдавали «блокадный хлеб».

«Он выпечен по рецепту, который максимально приближен к блокадному. Почему я говорю «приближен», потому что тот хлеб, который выдавали в блокадном Ленинграде, сейчас его нынешняя молодежь есть не будет. Он содержал примеси, которые считаются несъедобными», — говорит руководитель регионального отделения поискового движения России Владимир Волков.

Жительница блокадного Ленинграда Мария Ковтунова помнит вкус этого хлеба. Небольшой кусочек, который мама делила на четверых детей.

Память защитников и жителей блокадного Ленинграда почтили сегодня школьники, участники поискового движения и сами блокадники. Такие встречи — шанс для молодого поколения пообщаться с живыми свидетелями и хранителями прошлого нашей страны, услышать их невыдуманные истории.

Сегодня в Уфе проживает 81 блокадник. Все уже достаточно пожилые люди, но на такие встречи приходят, несмотря на различные трудности, ведь главное, чтобы память о тех страшных событиях была жива.

27 января