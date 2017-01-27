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Сегодня годовщина снятия блокады Ленинграда

Сегодня отмечается одна из самых важных дат в истории Великой Отечественной войны — семьдесят третья годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Память жителей и защитников города почтили во многих городах страны. В уфимском парке Победы состоялась ежегодная акция «Блокадный хлеб».

Юрий Александров отмечает две важные годовщины, связанные с Великой Отечественной. Первая — 9 Мая, а вторая, не менее важная, — 27 января, день снятия блокады Ленинграда. Из осажденного города его, шестилетнего мальчишку, вместе с мамой и сестрой в конце сорок второго года эвакуировали в Омск после того, как их дом был разрушен.

«Мы жили где-то на окраине Ленинграда. Рядом находился полигон, который постоянно бомбили немцы. И вот один подбитый немецкий самолет, падая, снес крышу с нашего дома целиком. И мы оказались под голубым небом», вспоминает Юрий Александров.

Помнит Юрий Владимирович и бабушку, которая умерла в блокаду. Говорит, что до сих пор перед глазами картина, как она собирает со стола хлебные крошки и ест их. По разным данным, в блокадном Ленинграде погибло от 600 000 до 1,5 миллиона человек. Только 3 % из них умерло от бомбежек и артобстрелов, остальные — от голода. Их память в Уфе сегодня почтили в Музее боевой славы. Всем пришедшим выдавали «блокадный хлеб».

«Он выпечен по рецепту, который максимально приближен к блокадному. Почему я говорю «приближен», потому что тот хлеб, который выдавали в блокадном Ленинграде, сейчас его нынешняя молодежь есть не будет. Он содержал примеси, которые считаются несъедобными», говорит руководитель регионального отделения поискового движения России Владимир Волков.

Жительница блокадного Ленинграда Мария Ковтунова помнит вкус этого хлеба. Небольшой кусочек, который мама делила на четверых детей.

Память защитников и жителей блокадного Ленинграда почтили сегодня школьники, участники поискового движения и сами блокадники. Такие встречи — шанс для молодого поколения пообщаться с живыми свидетелями и хранителями прошлого нашей страны, услышать их невыдуманные истории.

Сегодня в Уфе проживает 81 блокадник. Все уже достаточно пожилые люди, но на такие встречи приходят, несмотря на различные трудности, ведь главное, чтобы память о тех страшных событиях была жива.


 



Автор: Рида Нурмухаметова
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