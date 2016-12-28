С начала года статус безработного получили более 45 тысяч жителей Башкортостана

Это меньше на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данные приводит Росстат.

29 декабря

Улучшение статистики специалисты объясняют тем, что руководители предприятий стали меньше увольнять сотрудников. Кроме того, одной из причин называют сокращение числа обращений населения в службы занятости. В Уфе, как и в целом по республике, ситуация следующая: как правило, на одного безработного - две вакансии. Сегодня в республике официально зарегистрировано 23 тысячи безработных. Это около 5% от количества экономически активного населения.