С начала года статус безработного получили более 45 тысяч жителей Башкортостана

Это меньше на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данные приводит Росстат.
Улучшение статистики специалисты объясняют тем, что руководители предприятий стали меньше увольнять сотрудников. Кроме того, одной из причин называют сокращение числа обращений населения в службы занятости. В Уфе, как и в целом по республике, ситуация следующая: как правило, на одного безработного - две вакансии. Сегодня в республике официально зарегистрировано 23 тысячи безработных. Это около 5% от количества экономически активного населения.