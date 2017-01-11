#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Российской прокуратуре исполняется 295 лет

На этой неделе российская Прокуратура отметит памятную дату. Ей исполняется 295 лет. Государственный институт, который следит за исполнением законов, был создан по указу Петра I 12 января 1722 года. Тогда император поставил задачу: "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Этим же, по большому счету, занимаются и современные прокурорские работники. Кроме того блюстители порядка разъясняют тонкости системы российского права школьникам.


Учебный год еще не начался, а сотрудники городской прокуратуры уже навещают столичные школы. Задача – правовое просвещение. В 1 школе на уроке правовых знаний в девятом классе – тишина. Слушают про Конституцию, про свои права и обязанности.

«Ежемесячно сотрудники городской прокуратуры участвуют в различных семинарах, проводят лекции среди учащихся где разъясняют им положения действующего законодательства, пытаются привить нетерпимость к коррупции, выработать какие-то меры по противодействию к экстремизму, терроризму и вообще поднять правосознание наших подростков», - говорит прокурор Уфы Владлен Михайленко.

Подобные профилактические беседы со школьниками сотрудники прокуратуры проводят регулярно. Причем во всех районах столицы. Общения с блюстителями порядка дает результаты, например, только в Кировском районе Уфы за год удалось сократить подростковую преступность почти вдвое.

«Проведение Прокурором района воспитательных бесед с несовершеннолетними правонарушителями положительно влияет на них, позволяет им осознавать негативные последствия своих поступков, исправить поведение, таким образом, отлаженный алгоритм мероприятий и тесное взаимодействие всей системы профилактики, казалось бы далеких друг от друга структур, дает свои положительные результаты», - уверен заместитель прокурора Кировского района Уфы Азат Халилов.


Под особым вниманием прокуратуры находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, а также сироты. По достижению 18-летнего возраста им обязаны предоставить жилье, но, к сожалению, не всегда закон исполняется. Благодаря вмешательству сотрудников прокуратуры за 2014-2016 годы более 240 детей-сирот получили ключи от новых благоустроенных квартир. В городской прокуратуре ежеквартально проводятся заседания межведомственных рабочих групп по вопросу профилактики правонарушений несовершеннолетних. На них обсуждаются наиболее острые вопросы, а также вырабатываются методы выявления и предупреждения нарушений прав детей.

Ежегодно в Башкортостане фиксируется более 1000 преступлений среди несовершеннолетних. То, что эта цифра остаётся практически неизменной, можно уже назвать неплохим результатом. 



Автор: Тимур Давлетов
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Мед суфле
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).