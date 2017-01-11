Российской прокуратуре исполняется 295 лет

На этой неделе российская Прокуратура отметит памятную дату. Ей исполняется 295 лет. Государственный институт, который следит за исполнением законов, был создан по указу Петра I 12 января 1722 года. Тогда император поставил задачу: "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Этим же, по большому счету, занимаются и современные прокурорские работники. Кроме того блюстители порядка разъясняют тонкости системы российского права школьникам.



Учебный год еще не начался, а сотрудники городской прокуратуры уже навещают столичные школы. Задача – правовое просвещение. В 1 школе на уроке правовых знаний в девятом классе – тишина. Слушают про Конституцию, про свои права и обязанности.





«Ежемесячно сотрудники городской прокуратуры участвуют в различных семинарах, проводят лекции среди учащихся где разъясняют им положения действующего законодательства, пытаются привить нетерпимость к коррупции, выработать какие-то меры по противодействию к экстремизму, терроризму и вообще поднять правосознание наших подростков», - говорит прокурор Уфы Владлен Михайленко.

Подобные профилактические беседы со школьниками сотрудники прокуратуры проводят регулярно. Причем во всех районах столицы. Общения с блюстителями порядка дает результаты, например, только в Кировском районе Уфы за год удалось сократить подростковую преступность почти вдвое.





«Проведение Прокурором района воспитательных бесед с несовершеннолетними правонарушителями положительно влияет на них, позволяет им осознавать негативные последствия своих поступков, исправить поведение, таким образом, отлаженный алгоритм мероприятий и тесное взаимодействие всей системы профилактики, казалось бы далеких друг от друга структур, дает свои положительные результаты», - уверен заместитель прокурора Кировского района Уфы Азат Халилов.



Под особым вниманием прокуратуры находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, а также сироты. По достижению 18-летнего возраста им обязаны предоставить жилье, но, к сожалению, не всегда закон исполняется. Благодаря вмешательству сотрудников прокуратуры за 2014-2016 годы более 240 детей-сирот получили ключи от новых благоустроенных квартир. В городской прокуратуре ежеквартально проводятся заседания межведомственных рабочих групп по вопросу профилактики правонарушений несовершеннолетних. На них обсуждаются наиболее острые вопросы, а также вырабатываются методы выявления и предупреждения нарушений прав детей.



Ежегодно в Башкортостане фиксируется более 1000 преступлений среди несовершеннолетних. То, что эта цифра остаётся практически неизменной, можно уже назвать неплохим результатом.

10 января