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Роспотребнадзор закрыл парикмахерскую в Уфе

Роспотребнадзор закрыл парикмахерскую в Уфе

В Уфе постановлением Калининского районного суда на 60 суток приостановлена работа парикмахерской на улице Гвардейской в Шакше. Обращение по поводу антисанитарии поступило в Роспотребнадзор Башкортостана.

 

В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляла деятельность оказания услуг по проколу ушей в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление медицинской деятельности. Составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела переданы в суд. Для возобновления работы предпринимателю необходимо получить разрешение Роспотребнадзора.

Автор: Светлана Назирова
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