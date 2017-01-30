Роспотребнадзор закрыл парикмахерскую в Уфе

В Уфе постановлением Калининского районного суда на 60 суток приостановлена работа парикмахерской на улице Гвардейской в Шакше. Обращение по поводу антисанитарии поступило в Роспотребнадзор Башкортостана.

30 января

В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляла деятельность оказания услуг по проколу ушей в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление медицинской деятельности. Составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела переданы в суд. Для возобновления работы предпринимателю необходимо получить разрешение Роспотребнадзора.