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Родители уфимских учеников вышли на субботник

Мамы и папы взялись за лопаты. Родители учеников уфимских школ помогли очистить дворы учебных заведений от снега. Несмотря на раннее время и выходной день, на субботник пришло даже больше людей, чем рассчитывала администрация школы.

Морозное субботнее утро, а во дворе школы № 114 кипит работа. Родители учеников взялись за лопаты и расчистили от снега всю территорию.

«Сегодняшняя акция проводится уже в третий раз. Решением родительской конференции мы попросили пап выйти помочь почистить школьный двор»,рассказывает директор Центра образования № 114 Фагима Мухарлямова.

На призыв поддержать акцию откликнулись 68 пап и мам — примерно треть родителей школьников. Подход к работе оптимистичный, никто не жалуется на то, что не выспался в законный выходной.

«Предложили поучаствовать в акции. Родительский комитет правильно отработал, организовал. По сути, 1:0 сегодня в нашу пользу против снега. Лежать дома, когда ребенок смотрит на нечищеный школьный двор, — это нехорошо. Каждый ребенок будет гордиться, что его родитель пришел и помог»,сказал родитель Тагир Абизгильдин.

«Уважение к учителю, уважение к школе. Наверно, из-за этого. Мы любим свою школу»,объясняет мама учащегося Ляйсан Мухаметова.

В гимназии №93 тоже объявлен снежный субботник. Здесь в уборке двора участвует сразу сто родителей школьников.

Большая и дружная команда справилась с поставленной задачей буквально за полчаса. Результат: чистый и ухоженный школьный двор, заряд бодрости и хорошего настроения.


 



Автор: Рида Нурмухаметова
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