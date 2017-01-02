Республиканская станция переливания крови провела праздничную акцию

В период каникул, когда есть риск роста количества травм, пациенты больниц особенно нуждаются в помощи доноров.



Пока весь остальной мир веселится и отмечает Новый год, эти люди отказались кутить по собственному желанию. Праздник для них - не масштабное застолье и не шумные вечеринки, а чья-то спасенная жизнь. Поэтому последние двое суток ни грамма жирной и острой пищи и никакого алкоголя. Донор Альберт Валеев решил начать свой новый год с благотворительности. Он сдает кровь впервые в жизни.



Акцию "С Новым годом, донор" республиканская станция переливания крови проводит ежегодно. Ведь в новогодние праздники, когда многие доноры отдыхают, она помогает значительно восполнить запасы на Станции переливания крови. В этот раз на просьбу о помощи откликнулись более 40 уфимцев.





«Продолжение акции состоится 6 и 7 января, поэтому всех желающих мы приглашаем на станцию переливания крови, мы будет трудиться с 8 часов до 13-00, принимать всех доноров», - уточняет заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РСПК Елена Стрельникова.

Процедура сбора биоматериала в праздничный день ничем не отличается от будней. Кровь доноров проверяют согласно медицинским стандартам. В новогодние праздники банк крови, как рассчитывают специалисты, должен пополниться на 30 литров. Всем, кто готов поделиться своей кровью, обычно выплачивают денежную компенсацию и выдают освобождение от работы на один день. Но, как признаются сами доноры, для них гораздо дороже - возможность помочь другому человеку и спасти его жизнь.

3 января