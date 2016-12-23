Республиканская детская больница собирает средства на аппарат острой необходимости

Более трех миллионов рублей собирают Республиканская клиническая детская больница и благотворительный фонд "Родные люди" в Уфе на покупку остро необходимого оборудования. Аппарат позволит сохранять около 200 жизней новорожденных в год.

Мультифильтрат - так называется мобильный аппарат стоимостью более 3 миллионов рублей, на покупку которого в Уфе и Башкортостане собирают средства. Оборудование необходимо Республиканской детской клинической больнице. По словам врачей, мультифильтрат позволит сохранять ежегодно жизни около 200 новорожденных и тех, кому еще не исполнился год. Главная его задача - детоксикация крови.



«Это оборудование предназначается для того, чтобы мы искусственным путем из крови убирали токсины или сами бактерии у детей, у которых в связи с пневмонией, или остеомиелитами или другими гнойными осложнениями развился сепсис. Оборудование позволяет спасать, во-первых, жизни детей, а во-вторых, уменьшить количество используемых антибактериальных препаратов. То есть у этих детей, если мы используем аппарат "Мультифильтрат", мы сможем им помочь такими физическими методами воздействия без использования мощных антибактериальных препаратов», - говорит заместитель главного врача по хирургии РДКБ Резида Галимова.



Организатором сбора средств выступил благотворительный фонд "Родные люди". Для удобства тех, кто примет участие в акции и будет отправлять деньги, открыты различные каналы связи. Подробную информацию можно увидеть на сайте, координаты которого указаны на экранах.



«На сегодняшний день акцию только запускаем, 1 декабря мы запустили. Собрали порядка 5-6 тысяч рублей. Ежеминутно пополняется, и мы основной упор сделали на короткий номер 3434. Можно отправить СМС со словом "страна" и сумма от 15 рублей до 15 тысяч», - говорит глава Фонда "Родные люди" Ильнур Кин.



Аппарат по очистке крови "мультифильтрат" - редкость для отечественных клиник педиатрии ввиду его дороговизны. В Республиканской детской клинической больнице ежегодно проходят лечение порядка 25 тысяч маленьких пациентов. И организаторы акции надеются на помощь неравнодушных людей. Большие и добрые дела совершать гораздо легче, поддерживая друг друга.

Пример сообщения на номер 3434: страна 100

23 декабря