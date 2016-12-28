Психиатрическая служба Башкортостана была признана лучшей в России

Хрустальную статуэтку, символизирующую душу, вручили главному психиатру Минздрава Башкортостана Ринату Валинурову. И сегодня же психиатров поздравил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Телевизор, мягкие игрушки и, конечно же, сладости. В этот день глава Администрации Уфы Ирек Ялалов с депутатами горсовета посетил детское психиатрическое отделение города. Здесь проходят лечение 50 детей. В основном это дети-аутисты и малыши с синдромом Дауна.



Подарки хоть ненадолго, но все-таки заставляют улыбнуться маленьких пациентов. Ведь главное - это внимание, говорят специалисты. Оно помогает им быстрее восстановиться от травм.



Глубокая грусть в глазах ребят сменилась неожиданной радостью. И благотворители, и медицинский персонал лечебницы уверены, что праздник воодушевит маленьких пациентов.



Ирек Ялалов осмотрел и отделение для воинов-интернационалистов. За 16 лет его существования лечение здесь получили 16 тысяч военнослужащих.



Как лечить пациентов с душевными болезнями, чтобы они оставались полноценными для общества людьми, а также как сохранить внутреннее спокойствие и гармонию с собой и окружающими. В Республиканской психиатрической больнице на этот счет большой опыт. Буквально на днях он признан лучшим в масштабах всей страны. В этом году РПБ признали лучшим в России и удостоили награды "Золотая бабочка".



«Почему Москва не может завоевывать, Питер, другие города, я говорю, ребята, надо просто работать, работать и еще раз работать. И мы вот это делаем, укомплектованность у нас кадров – менее 50 процентов. Здесь работают люди, я бы сказал, трудяги, конечно может не надо так сильно трудиться, но мы вот не можем», - говорит главный врач Республиканской клинической психиатрической больницы №1 Ринат Валинуров.



Психиатрическая больница у многих вызывает не слишком приятные ассоциации - замученные пациенты в смирительных рубашках и решетки в палатах. Однако на самом деле все не так. Сегодня республиканская психиатрическая — это современная, хорошо оснащенная клиника. Большинство пациентов в ней проходят плановое лечение. Ежедневно через кабинеты физиотерапевтического отделения проходят до 300 человек. Самые распространенные диагнозы - шизофрения и эпилепсия.



Заболеваемость по психическим диагнозам в Башкортостане из года в год снижается на 7-8 процентов. Тенденция устойчива. Доктора считают, что во многом это результат работы двух служб: психиатрии и психотерапевтической. Оказывает влияние и то, что сами жители активно в случае возникновения сложных ситуаций обращаются к специалистам.

28 декабря