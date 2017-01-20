При участии телекомпании «Вся Уфа» состоялся флешмоб

На парковке перед «Уфа-Ареной» прошел масштабный флешмоб. Более сотни автомобилей собрались в слова — название телеканала «Вся Уфа», а также аббревиатуру «КХЛ».

Организаторами мероприятия выступили Континентальная хоккейная лига, администрация города, администрация Советского района Уфы, телеканал «Вся Уфа».

Участники остались довольны необычным автомобильным флешмобом. Можно с уверенностью сказать, что он не только сплотил горожан снежным вечером пятницы, но и способствовал популяризации одного из главных спортивных брендов РБ — хоккея. Телеканал «Вся Уфа» подарил уфимцам положительные эмоции, а уфимцы в очередной раз показали свою сплоченность.

20 января