Президент России исполнил мечту уфимского школьника

Предновогодняя пора - время исполнения желаний. Об этом не понаслышке знает уфимский школьник Альберт Исхаков. Это тот самый мальчик, который на днях получил долгожданный подарок - лабрадора, о котором грезил последние несколько лет. Он написал письмо президенту России Владимиру Путину.

Мечты для того и существуют, чтобы непременно сбываться. Главное - в них верить. Теперь об этом уфимский восьмиклассник Альберт Исхаков рассказывает всем своим друзьям -одноклассникам. Он знает секрет исполнения желаний, всё просто - не отчаиваться и добиваться своей мечты всеми доступными способами.



О своей мечте уфимский школьник решил поделиться с президентом страны Владимиром Путиным. Он писал и, конечно, сомневался, дойдет ли письмо, и прочитает ли его президент. Ведь ежедневно, особенно накануне Нового года, ему пишут тысячи ребят со всей России



Письмо уфимского школьника президент получил, и целая команда помощников Владимира Владимировича сделала все, чтобы мечта Альберта осуществилась. По цепочке добра живую посылку от президента России Альберту доставили уфимские журналисты. Так бывает, нужно только очень сильно чего-то захотеть. О том, что это не просто собака, а собака, переданная Альберту президентом России свидетельствует вот этот плакат. Память на всю жизнь! Его подписал Владимир Владимирович узнав о том, что благодаря его помощникам одно из желаний было выполнено.



Предложение неслучайное, ведь, действительно, очень часто в нашей стране мечты россиян приходится осуществлять Владимиру Путину. И иногда его действительно можно назвать Дедом Морозом. И, как и любой Дед Мороз, наш президент нуждается в помощниках.



Мечты, которые доверяют президенту страны - это без преувеличения самые заветные и сокровенные желания. И если к их исполнению привлечь как можно больше "исполнителей", чтобы каждый мог почувствовать себя в роли настоящего деда мороза, сколько детей удалось бы сделать счастливыми.



Сегодня Альберт - настоящая школьная звезда. Интересуются все - и одноклассники и учителя. Его история теперь для всех пример. И это не только правило - есть мечта, пиши о ней президенту. Ведь прежде чем решиться на кардинальные меры, Альберт пробовал разные способы. И с родителями разговаривал. И даже пробовал копить, чтобы потом приобрести собаку. И только когда стало понятно, что так своей мечты придется ждать ещё несколько лет, а терпеть уже не было сил, сел за письмо.

Для одноклассников Альберта Джани теперь как символ, доказывающий, что нет ничего невозможного. Для родителей мальчика - стимул к более быстрому решению квартирного вопроса. Ну а для самого Альберта, конечно, большое счастье. И ответственность. Дед Мороз, как известно, делает подарки детям, которые ведут себя прилежно и учатся на отлично. Когда к исполнению твоей мечты лично приложил руку президент Российской Федерации, надо, как говорится, соответствовать.

27 декабря