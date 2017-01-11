Последствия снегопада в Уфе намерены ликвидировать в течение недели

Об этом сообщили городские службы сегодня на оперативном совещании в администрации столицы.



Объем выпавших в Уфе осадков на сегодняшний день составил более 38 миллиметров. Тем самым превысил в 10 раз показатели аналогичного периода прошлого года. Снег на улицах и во дворах стал помехой для большинства горожан. Коммунальные службы перевели на третий режим работы, что означает выход на уборку 75% техники. Но последствия снегопада еще не ликвидированы.



Снегопад дал понять какие проблемы необходимо решать в городе в ближайшее время. По словам Ирека Ялалова, необходимо составить новую карту обслуживания города. Также он поручил Центру общественной безопасности штрафовать предприятия, которые не чистят, принадлежащие им территории.



Во дворах столицы порядок наводили не только жилищные службы, но и уфимцы. При этом выполнить качественную уборку технике удавалось не всегда.



С просьбой об уборке снега уфимцы обращались как в жилищные предприятия, так и в диспетчерскую службы спасения города. Большинство звонков, подчеркнул Ирек Ялалов, касались работы частных управляющих компаний.



Глава городской администрации обратил внимание и на колейность дорог по Сельской Богородской и проспекту Октября. В ближайшее время, несмотря на зимний период, эти участки проезжей части должны отремонтировать.

10 января