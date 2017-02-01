Помощь для скорой

Экстренным службам могут разрешить таранить автомобили, если они мешают добраться до места происшествия. Так, общественные деятели предлагают медикам, пожарным, полиции и газовщикам бороться с машинами, которые перекрывают проезд, например, во дворах. Ведь нередко подобный эгоизм может стоить человеческих жизней.



Пока спасатели аккуратны и обходительны с автомобилями горожан во дворах. Пожарный расчет теряет драгоценное время, огнеборцы вынуждены буквально вручную убирать мешающие проезду машины.



С такими ситуациями часто сталкиваются не только пожарные, полиция и скорая, но и

аварийная газовая, жилищные и коммунальные службы. Свое решение проблемы озвучила Общественная палата России, которая предлагает машинам со спецсигналами позволить сдвигать мешающие проезду автомобили. Проще говоря - идти на таран.



Дмитрий Чугунов член Общественной палаты РФ заявляет: «Это вопрос государственной безопасности, спасения человеческих жизней. Если человек ставит машину таким образом, что она препятствует движению, то уже нужно прописывать его личную ответственность».





Поводов предостаточно. Один водитель не пропускает другого – казалось бы, рядовая дорожная ситуация. Обычно эти конфликты заканчиваются через минуту-другую – водители разъезжаются. На Камчатке подобное автопроисшествие закончилось гибелью человека.



Такие случаи - не редкость. Спецмашины у нас часто не пропускают. И зачастую это водители на дорогостоящих иномарках. Автохамы, как говорится, во всей красе.



А этот случай произошел на прошлой неделе в уфимском микрорайоне Сипайлово. На автоледи не повлияли даже включенные медиками проблесковые маячки. Карета скорой помощи и Форд стояли до тех пор, пока в ситуацию не вмешался мужчина. Он, нецензурно выражаясь, объяснил девушке за рулем иномарки, что она не права и обязана уступить и убрать автомобиль.



С недобросовестными водителями шофер неотложки Владимир Денисов сталкивается едва ли не ежедневно. Мужчина 20 лет - за рулем скорой помощи. Наша съемочная группа попробовала проехать и посмотреть, уступают ли дорогу спецтранспорту. Уже спустя минуту в объективы камер попадает черный джип, которому видимо безразлично, что за ним едет скорая со спецсигналом.



Во многих европейских странах меры наказания подобных нарушений очень жесткие. Например, в Австрии. Замешкался уступить полосу спецтранспорту - штраф 2 тысячи евро. Это 130 тысяч рублей. Допустимо, когда автомобили экстренных служб идут на таран. О мерах, действующих в других странах, уфимский водитель скорой Владимир Денисов пока только мечтает.



Если экстренным службам все-таки разрешат таранить мешающие автомобили возникает вопрос. А кто будет платить за порчу чужого имущества? И главное, чтобы все это действовало, прежде всего, в интересах пациентов.





«Как минимум нужно будет восстанавливать этот автомобиль, а это расходы. Эта бригада и автомобиль сходят с линии. Это непредсказуемые последствия для всех участников дорожно-транспортного происшествия. Во-вторых, не факт, что освободится проезд, это же не танк, в конце концов, и может застрять после такого маневра, в итоге пострадает больной», - говорит главный врач ГБУЗ РССМП и МК Марат Зиганшин.



По мнению экспертов для того чтобы ввести такую норму в России необходимо скрупулезно проработать вопрос возмещения ущерба. Просто объявить водителей спецмашин невиноватыми - не получится.



Вариант с тараном неправильно припаркованных машин принять в Госдуме пока не готовы. Законодатели поясняют, что сначала надо пересмотреть градостроительные нормы, чтобы обеспечить достаточное количество парковочных мест в каждом дворе. Иначе не понятно, за что наказывать водителей. Так что если карета скорой помощи вдруг не сможет проехать, то пациента медикам, скорее всего, придется нести на руках.

1 февраля