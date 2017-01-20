Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом пройден

По данным Роспотребнадзора, на данный момент в Башкортостане порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 90%. Это пик эпидемии. Ожидается, что количество заболевших теперь пойдет на спад.

Вирус в основном распространяется среди взрослого населения. Так, в регионе зарегистрировано свыше 33 тысяч заболевших. По данным лабораторных исследований в 76% случаев определен гонконгский грипп, а 24% - доля вирусов не гриппозной этиологии.

Несмотря на то, что прогнозируется спад заболеваемости, врачи рекомендуют продолжать принимать меры личной профилактики от острых вирусных респираторных инфекций:

сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;

по возможности пользоваться маской;

избегать контакта с заболевшими;

тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа;

по рекомендации врача, можно использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.







20 января