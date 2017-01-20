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Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом пройден

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом пройден

По данным Роспотребнадзора, на данный момент в Башкортостане порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 90%. Это пик эпидемии. Ожидается, что количество заболевших теперь пойдет на спад. 

Вирус в основном распространяется среди взрослого населения. Так, в регионе зарегистрировано свыше 33 тысяч заболевших. По данным лабораторных исследований в 76% случаев определен гонконгский грипп, а 24% - доля вирусов не гриппозной этиологии. 

Несмотря на то, что прогнозируется спад заболеваемости, врачи рекомендуют продолжать принимать меры личной профилактики от острых вирусных респираторных инфекций:

 

  • сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;

  • по возможности пользоваться маской;

  • избегать контакта с заболевшими;

  • тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа;

  • по рекомендации врача, можно использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.





Автор: Ляйсан Закирова
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