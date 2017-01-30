Пешеходный мост на улице Сун-ят-Сена перенесут

Пешеходный мост между улицами Сун-ят-Сена и Большая Московская перенесут в связи с работами по благоустройству территории. Об этом сообщили в администрации Кировского района столицы.

30 января

Переход соорудят в 100 метрах юго-восточнее от действующего, то есть чуть ближе к новому построенному дому. Как подчеркнули в администрации, только после того, как будет организован новый безопасный пешеходный мост, будут демонтировать старый. Планируется, что работы завершатся в первом квартале этого года. В следующем году овраг засыпят и выполнят планировку с благоустройством территории, что обеспечит безопасное и комфортное перемещение между улицами Большая Московская и Сун-Ят-Сена.