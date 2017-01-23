Весь год в парке Якутова шла интенсивная работа. В результате этот любимый уфимцами уголок города преобразился. Теперь в картину добавлен новый штрих - праздничная подсветка. Как выглядит засиявший новыми яркими цветами парк и его жемчужина - озеро Солдатское оценил и глава столичной администрации Ирек Ялалов.
Парк имени Якутова вышел из сумрака. Еще пол года назад по вечерам здесь было темно: зона отдыха освещалась старыми лампочки. А сейчас парк буквально манит посетителей своими огнями.
316 современных энергосберегающих ламп подсветили более 5 километров пешеходных дорожек, полтора километра велодорожек и 360 метров вокруг озера Солдатское. Это часть масштабной реконструкции парка. Уфимцы с удовольствием отмечают, что за последнее время зона отдыха сильно преобразилась.
«Здесь было недостаточно современное освещение - устаревшее физически и морально. За пол года мы сделали небольшую реконструкцию, это первый этап реконструкции. 361 одну светоточку сейчас сделали. В следующем году это все продолжится», - говорит директор МУЭП «Уфагорсвет» Ильдар Чанышев.