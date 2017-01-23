Весь год в парке Якутова шла интенсивная работа. В результате этот любимый уфимцами уголок города преобразился. Теперь в картину добавлен новый штрих - праздничная подсветка. Как выглядит засиявший новыми яркими цветами парк и его жемчужина - озеро Солдатское оценил и глава столичной администрации Ирек Ялалов.

Парк имени Якутова вышел из сумрака. Еще пол года назад по вечерам здесь было темно: зона отдыха освещалась старыми лампочки. А сейчас парк буквально манит посетителей своими огнями.





«Здесь было недостаточно современное освещение - устаревшее физически и морально. За пол года мы сделали небольшую реконструкцию, это первый этап реконструкции. 361 одну светоточку сейчас сделали. В следующем году это все продолжится», - говорит директор МУЭП «Уфагорсвет» Ильдар Чанышев.

23 января

316 современных энергосберегающих ламп подсветили более 5 километров пешеходных дорожек, полтора километра велодорожек и 360 метров вокруг озера Солдатское. Это часть масштабной реконструкции парка. Уфимцы с удовольствием отмечают, что за последнее время зона отдыха сильно преобразилась.К сожалению, с благодарностью к большому труду относится не все горожане. Так, в начале прошлой недели вандалы нарушили целостность системы новой иллюминации. Светящийся шар диаметром 600 миллиметров был вырван и украден с центральной аллеи. А кому-то покоя не давали электроопоры рядом с озером.Во второй очереди работ по реконструкции системы освещения, помимо еще 150 светильников, планируется монтаж камер видеонаблюдения - опоры для них установлены, кабель проложен. Таким образом, уфимцы будут чувствовать себя в парке спокойнее, а нарушителей порядка и вандалов станет меньше.