Отмечают ли уфимцы старый Новый год?

Еще один Новый год, но теперь по старому стилю, отметят россияне предстоящей ночью. К слову, такая возможность есть только у жителей нашей страны. Старый Новый год возник как отдельное торжество в связи с переходом в 1918 году с Юлианского календаря на Григорианский, по которому все даты «сместились» примерно на две недели. И сегодня наша съемочная группа пообщалась с жителями города и поинтересовалась у них, будут ли они отмечать праздник. Выяснилось, что большинство предпочитает провести его в семейном кругу или просто выспаться.

13 января