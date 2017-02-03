Операция «Автобус» в Уфе дала первые плоды

Четыре человека погибли по вине водителей автобусов в прошлом году в республике. Еще 324 получили различные травмы. Об этом в своем блоге сообщил главный госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов.

3 февраля

Кроме того, по его данным, водители автобусов совершили более 200 ДТП. Для профилактики аварийности в этом направлении Госавтоинспекция Башкортостана проводит акции. Так, за сутки полицейские выявили более 1 тысячи 100 нарушений правил дорожного движения, свыше 650 - в Уфе. Причем, в башкирской столице почти в трехстах случаях автобусы были технически неисправны. Работа в данном направлении будет продолжена, заверил Динар Гильмутдинов.