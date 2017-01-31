#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Новые возможности запустило республиканское управление Росреестра

Новые возможности запустило республиканское управление Росреестра

Как сообщили телеканалу "Вся Уфа" в ведомстве, теперь жители региона могут подать заявление на государственную регистрацию прав на недвижимость экстерриториально.

 

«На сегодняшний день у жителей Башкирии появилась возможность экстерриториальной подачи документов на государственную регистрацию прав на недвижимость. Это значит, что сегодня нет необходимости выезжать за пределы города, в котором заявитель проживает для того, чтобы оформить право на объект недвижимости, находящийся в другом регионе. Чтобы подать документы экстерриториально, находясь в Башкирии, необходимо обратится в специальный пункт подачи документов. Он расположен по адресу: ул. 50-летия СССР, 30/5, зал №2», - говорит помощник руководителя Росреестра по РБ Наталья Шагиева.



Автор: Екатерина Тимиряева
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).