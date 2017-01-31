Новые возможности запустило республиканское управление Росреестра

Как сообщили телеканалу "Вся Уфа" в ведомстве, теперь жители региона могут подать заявление на государственную регистрацию прав на недвижимость экстерриториально.

«На сегодняшний день у жителей Башкирии появилась возможность экстерриториальной подачи документов на государственную регистрацию прав на недвижимость. Это значит, что сегодня нет необходимости выезжать за пределы города, в котором заявитель проживает для того, чтобы оформить право на объект недвижимости, находящийся в другом регионе. Чтобы подать документы экстерриториально, находясь в Башкирии, необходимо обратится в специальный пункт подачи документов. Он расположен по адресу: ул. 50-летия СССР, 30/5, зал №2», - говорит помощник руководителя Росреестра по РБ Наталья Шагиева.