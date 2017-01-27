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Новые отделения медицинской реабилитации будут открыты в Башкортостане

Новые отделения медицинской реабилитации будут открыты в Башкортостане

В Башкортостане в этом году планируют открыть новые отделения медицинской реабилитации, сообщает Минздрав республики.

Новые кабинеты откроют по профилям кардиологии, неврологии, травматологии и ортопедии. Реализация системы медицинской реабилитации должна сократить сроки лечения, количество осложнений, случаи летальности, повысить качество жизни пациентов. Система предполагает создание сквозной трехэтапной специализированной по профилю оказания медицинской помощи. Помимо этого, нововведение будет способствовать разработке научно обоснованных показателей перевода с одного этапа реабилитации на другой, а также формированию научной основы для оценки реабилитационного потенциала и качества работы центров. В рамках образовательных мероприятий будут обучены врачи и инструкторы ЛФК, медицинские сестры, логопеды и психологи.


 



Автор: Ляйсан Закирова
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