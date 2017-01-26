Новому главе Ленинского района обозначены основные направления работы

Развитие дворовых территорий, увеличение количества мест в школах и активное взаимодействие с населением. Ирек Ялалов обозначил основные направления работы перед новым главой Ленинского района Дмитрием Масютиным.

«Ленинский район станет одним из ведущих в Уфе!» С такого прогноза Ирек Ялалов начал собрание. В районе большое количество аварийного жилья, отметил глава администрации города, и в этом направлении следует работать. Наиболее перспективным в плане застройки Ирек Ялалов назвал участок от Демы до Затона. Также особое внимание необходимо уделить Затонской ТЭЦ. Уже есть гарантии, что после сдачи объекта микрорайон и близлежащие территории получат более эффективную схему теплоснабжения.

«Задач очень много, задачи очень сложные, нужно определиться с приоритетными, и начать их выполнение», — подчеркнул глава города Ирек Ялалов.

С поставленными задачами Дмитрий Масютин согласился. Новый глава Ленинского района поблагодарил коллектив за доверие и пообещал выполнить поставленные задачи. Напомним, его назначение связано с уходом на заслуженный отдых бывшего руководителя Альбины Юсуповой. Она возглавляла район с 2014 года.

«Надеюсь на сплоченную работу, задачи у нас стоят очень амбициозные, но совместными усилиями мы справимся», — выразил надежду новый руководитель района Дмитрий Масютин.



25 января