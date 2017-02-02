Необычный случай на дороге произошел сегодня в Уфе

Прямо на ходу переломилась пополам грузовая «ГАЗель». Инцидент произошел на проспекте Салавата Юлаева недалеко от развязки на улицу Губайдуллина. Об этом сообщают участники группы БашДТП.

2 февраля

По словам очевидцев, «ГАЗель» двигалась по средней полосе. В какой-то момент у машины переломилось основание, которое соединяет кабину с грузовым отсеком. В результате грузовик буквально сложился в "гармошку". Известно, что никто из людей в данном происшествии не пострадал. По мнению подписчиков группы БашДТП, машина переломилась из-за перегруза.