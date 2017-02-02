Необычный случай на дороге произошел сегодня в Уфе

Прямо на ходу переломилась пополам грузовая «ГАЗель». Инцидент произошел на проспекте Салавата Юлаева недалеко от развязки на улицу Губайдуллина. Об этом сообщают участники группы БашДТП.
По словам очевидцев, «ГАЗель» двигалась по средней полосе. В какой-то момент у машины переломилось основание, которое соединяет кабину с грузовым отсеком. В результате грузовик буквально сложился в "гармошку". Известно, что никто из людей в данном происшествии не пострадал. По мнению подписчиков группы БашДТП, машина переломилась из-за перегруза.