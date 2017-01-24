Назначен новый главный пристав Башкортостана

Федеральную службу судебных приставов Башкортостана возглавил Ильнур Махмутов.

В новой должности его представил заместитель главного судебного пристава России Рустам Степаненко. Ильнур Анварович начал работать в ведомстве в 2002 году в качестве судебного пристава-исполнителя Кугарчинского районного отдела. В 2005 году был назначен старшим судебным приставом Калининского районного отдела судебных приставов Уфы. В 2010 году стал заместителем главного судебного пристава Башкортостана. С 2013 по настоящее время возглавлял управление в Удмуртии. Теперь он сменяет на посту Зарифа Байгускарова, который руководил региональной службой судебных приставов с 2005 года, а сейчас является депутатом Госдумы. Зариф Закирович пожелал своему преемнику плодотворной работы.

«В любом направлении деятельности мы были всегда лучше, чем в среднем по России. По численности у нас седьмое место в РФ. Для сравнения: Татарстан — один из ведущих регионов . У нас территория в 2 раза больше. По населению мы на полмиллиона больше. Соответственно, объем работы всегда больше», — отметил Зариф Закирович.

Республиканское Управление федеральной службы судебных приставов состоит из 72 районных и городских подразделений, расположенных в каждом районе и городе Башкортостана, и 16 отделов аппарата. Его штат составляет более 1800 сотрудников.

24 января