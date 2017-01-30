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На заправках "Башнефти" второй раз за неделю повысились цены на бензин

На заправках "Башнефти" второй раз за неделю повысились цены на бензин

Рост стоимости топлива автолюбители заметили в выходные.


Выросла стоимость двух марок топлива: АИ-92 и ATUM-92. За литр первой марки бензина, самой популярной среди автолюбителей, теперь нужно выложить 35 рублей 10 копеек, за литр второй марки – 35 рублей 70 копеек. Таким образом, за январь 92-ой подорожал уже на полрубля, ATUM – на 60 копеек. Остальные виды топлива пока не прибавили в цене. На минувшей неделе, к слову, бензин подорожал и на заправках компании «Лукойл».

Автор: Ляйсан Закирова
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