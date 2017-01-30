На заправках "Башнефти" второй раз за неделю повысились цены на бензин
Рост стоимости топлива автолюбители заметили в выходные.
Выросла стоимость двух марок топлива: АИ-92 и ATUM-92. За литр первой марки
бензина, самой популярной среди автолюбителей, теперь нужно выложить 35 рублей
10 копеек, за литр второй марки – 35 рублей 70 копеек. Таким образом, за январь
92-ой подорожал уже на полрубля, ATUM – на 60 копеек. Остальные виды топлива
пока не прибавили в цене. На минувшей неделе, к слову, бензин подорожал и на
заправках компании «Лукойл».