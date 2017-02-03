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На улице Волочаевской в Уфе забил источник

Подземный родник бежит уже несколько дней, из-за этого в домах жителей нет воды.


Уфимец Алмаз Мулюков пытается попасть в свой частный дом на улице Волочаевской в центре города. Крыльцо, на котором он стоит, превратилось в каток, дверь примерзла.

Наконец, спустя полчаса Алмазу удается открыть дверь и попасть внутрь. В доме ситуация не лучше. Кухня словно царство Снежной королевы. Лед сковал пол, мебель, бытовые приборы. В остальных комнатах - гнилые полы, лопнувшие трубы сырость и плесень. Совсем недавно это была уютная гостиная, в которой собиралась вся семья, - вспоминает Алмаз. Предварительный ущерб - десятки тысяч рублей. И дом сейчас не пригоден для жизни.

Теперь Мулюковы живут в съемной квартире и пытаются добиться помощи. Обращались и в «Уфаводаканал».

В то, что дом топят грунтовые воды, Алмаз не верит. Считает, что причина - в прорыве водопровода. Вот и на момент съёмок на всей улице Волочаевской второй день нет воды. Ее отключили из-за забившего из-под снега источника.


Дома на улице Волочаевской частные. В 1993 году жители сами протянули водопровод от колонки. Поэтому, как подтвердили нашему телеканалу в "Уфаводоканале", предприятие не несет ответственности за утечку.

Сами же "владельцы водопровода" пока в растерянности.

Тем не менее эксперты считают, что выход в этой ситуации один: жильцы частного сектора - собственники проблемной трубы и расходы на ее содержание, как уверяют в «Уфаводоканале», должны нести сами горожане.




Автор: Рида Нурмухаметова
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