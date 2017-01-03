На уборку снега в городе выехали около 500 единиц техники

3 января

Очистка дворов и кровли. Звонки от уфимцев такого характера поступают не только в управляющие компании столицы, но и в информационно-диспетчерский центр службы спасения. Здесь на экране выводятся данные о местонахождении уборочной техники, которая в данный момент работает на территории Уфы.Расчет уборочной техники, которую выводят на очистку дворов и дорог ведется в зависимости от погодных условий.В Орджоникидзевском районе почти 900 дворов. Рабочий день дворников начинается в 6 утра, а вот трактористов из-за снегопада, говорят в управлении жилищного хозяйства, приходится выводить с 5 часов.Коммунальные и жилищные службы города просят автомобилистов парковаться только в отведенных для этого местах, чтобы и не мешать уборке снега.