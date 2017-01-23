На целую неделю Уфа стала столицей европейского хоккея

В минувшие выходные список гостей был особенно представительным: глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов, президент КХЛ Дмитрия Чернышенко и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.



Глава мирового хоккея организацией праздника остался очень доволен.





«Все было проведено на высочайшем уровне, спасибо и КХЛ, и местным организаторам, и русским организаторам все было хорошо и красиво», - подчеркнул президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

А также обмолвился о том, не прочь получить российскую прописку.



Что касается событий на льду, то они проходили по совершенно новым правилам: впервые четыре сборные команды дивизионов определяли лучшую. В первом полуфинале победу одержали Чернышовцы, которые были представлены сразу 4 игроками «Салавата Юлаева»: Кириллом Капризовым, Сами Леписто, Захаром Арзамасцевым и Энвером Лисиным. Именно две шайбы последнего и помогли победить.



Во втором полуфинале сборная дивизиона Тарасова разгромила бобровцев, которых возглавляли главный тренер сборной России Олег Знарок и Сергей Гимаев - заслуженный тренер России, а ныне хоккейной эксперт. После игры не сразу было понятно, кто из них возглавляет национальную сборную.



А в финале представительство уфимских хоккеистов увеличилось. За дивизион Тарасова играл Кирилл Цулыгин, получивший право сыграть с мастерами после кубка Вызова. А в сборной дивизиона Чернышова одним из главных действующих лиц стал юный Андрей Алтыбармакян - автор победного гола, принесшего своей команде победу.





«Даже не думал об этом, что так получится все здорово, мы выиграем. Ребятам спасибо, что так подбадривали в раздевалке. Было конечно волнение на таком уровне, но очень здорово, что так получилось», - не скрывает эмоций нападающий сборной команды дивизиона Чернышева Андрей Алтыбармакян.

Никогда ранее звездные мероприятия не растягивались на столь долгий промежуток времени и новый регламент себя оправдал с лихвой. А Уфа будет ждать следующего крупного хоккейного мероприятия - проводить их на высшем уровне она умеет, что и было в очередной раз доказано.











Иван Уральский

23 января