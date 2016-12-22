На проспекте Октября прошел праздник двора

В одном из дворов на проспекте Октября был свой праздник. Сегодня там открыли ледовой городок. В его создании уфимцам помогал депутат горсовета Артур Хазигалеев.



Песни, музыка, веселые игры и хоровод вокруг елки. Обычный будний день превратился в праздник. На протяжении недели во дворе между домами 61 и 63 по проспекту Октября кипела работа. Вместе с уфимцами и сотрудниками ЖЭУ за лопату взялся депутат городского совета Артур Хазигалеев. Совместными усилиями за короткое время здесь вырос ледовый городок.



«Я выступил с инициативой, на прошлой неделе я анонсировал это мероприятие. И вот сегодня мы видим, что у нас самый большой казан в городе Уфе, у нас сегодня ряженые, большой самовар, подходят люди, дети подходят. Сегодня у нас праздник», - не скрывает гордости депутат Горсовета Уфы Артур Хазигалеев.



Ледовый городок стал настоящей точкой притяжения. Несмотря на 25-градусный мороз жители ближайших домов от мала до велика пришли на праздник двора.



Пока гости праздника веселятся, для них готовятся угощения. После игр самое время подкрепиться настоящим узбекским пловом и горячим чаем с блинами. В этот морозный день здесь точно никому не было холодно.



«У нас по УЖХ Октябрьского района силами жилищных предприятий установлены семь таких дворовых елок. По всем этим дворам будут проходить открытия елочных городков, праздники двора устраиваться как сегодня. Совместно с жителями, совместно с председателями советов домов устраиваем вот такие елочные городки», - говорит директор УЖХ Октябрьского района Уфы Раиль Абдрахманов.



Как отметил депутат этого округа Артур Хазигалеев, своей инициативой он хотел показать, что, объединившись, можно сделать большое и доброе дело. Для всех, кто помогал в организации - активным жителям двора и сотрудникам ЖЭУ, - приготовили новогодние подарки от народного избранника. А сами жители этого уфимского двора говорят, что идея встречать Новый год вместе наверняка станет традицией.

23 декабря