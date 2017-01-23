На флешмобе в Уфе написали автомобилями гигантские слова

В акции приняли участие звезды КХЛ, спортивные журналисты и сотрудники нашего телеканала. Соорганизатором выступила администрация Советского района столицы. Машины сформировали логотип телеканала «Вся Уфа» - знаменитые «три шурупа», а также аббревиатуру КХЛ.

Здесь каждый автомобиль должен стоять на своем месте, просчетов быть не должно. За филигранное исполнение отвечает Азат - член уфимского «Авторадиоклуба». На площадке он главный, следит за работой с высоты птичьего полета, регулирует движение машин. Точнее - собирает из них слова. Признается - организовал уже 3 подобных мероприятия, однако этот запомнится надолго.





«На рисунке все выглядит просто. В действительности, у кого-то не хватает опыта, у кого-то терпения. И погода. Снег сегодня, за счет этого усложняется постройка автомобилей», - констатирует соорганизатор акции Азат Валиев.

Больше 50 автомобилей собрались пятничным вечером на парковке перед «Уфа-Ареной». В честь недели звезд хоккея телекомпания "Вся Уфа" совместно с Континентальной хоккейной лигой и администрацией Советского района башкирской столицы организовали масштабный флешмоб. Из автомобилей были составлены гигантские слова - название нашего телеканала, бренд города - знаменитые «три шурупа», а также аббревиатура КХЛ. На улице -15 градусов и холодный ветер, но уфимцы словно не замечают мороза. На площадку приезжают целыми семьями.



В акции также принимали участие известные спортсмены, журналисты и, конечно же, сотрудники нашего телеканала.





«Очень-очень крутой флешмоб. Мы с друзьями приехали, выставили эту надпись огромную. Было очень много машин, очень много впечатлений. Я думаю, у нас ни раз повторяться такие хорошие флешмобы, которые будут объединять граждан нашего города», - делится эмоциями многократная чемпионка паралимпийских игр Оксана Савченко. «Процесс необычный для нас, мы делаем это в первый раз. Спасибо нашим соорганизаторам, которые помогают в этом. Особенно тем молодым парням, которые это уже делали. Это третий флешмоб в Уфе. Поэтому я думаю, что все будет замечательно и мы продемонстрируем этот результат», - не сомневается директор телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова. «Такие мероприятия нужны, люди общаются. А общение будет приводить к уважительному отношению и на дорогах, и в обществе в целом», - уверен глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев.

Гигантские слова сложились через 4 часа с момента начала акции. Сами участники признаются: подобные мероприятия в очередной раз доказывают, что Уфа - самый дружный город, а его жители вместе способны на многое.







23 января