Мост в микрорайоне Нижегородка в Уфе появится к началу лета следующего года

Об этом стало известно на встрече с депутатом Горсовета столицы Алиной Сулеймановой.



Достигать целей легче не в одиночку, а сообща. Это может подтвердить и активистка микрорайона Нижегородка Надежда Максимова, которая с местными жителями занималась вопросом строительства моста через озеро Долгое. Депутат Алина Сулейманова подчеркнула, что именно благодаря таким неравнодушным горожанам с активной жизненной позицией жизнь может меняться.



«Хочу сказать, что вот это у Вас самый важный и ответственный человек в Нижегородке. Борец настоящий. Ходила деньги собирала для благого дела. Даже если те жители, которые не живут около этого моста, они в любом случае должны ей сказать "спасибо". Потому что она делала большую работу», - не сдерживает эмоций депутат Горсовета Алина Сулейманова.



Сама Надежда Максимова на достигнутом останавливаться не собирается. Микрорайон Нижегородка - это в основном частный сектор, где достаточно задач, которые еще предстоит решить. Теперь при поддержке властей Уфы местные жители надеются на создание дополнительной инфраструктуры.



«Мы надеемся, что нам депутат поможет. Мы к ним обращались, она нам помогла очень, когда мы собирали деньги на мост. У нас больной вопрос был. Но, слава богу, мы все это сделали. Теперь ждем, что к 1 мая будет готов. Но у нас сейчас вопросы есть, что у нас магазина нет, нет банкомата», - перечисляет проблемы микрорайона жительница Уфы Надежда Максимова.

Обратился с вопросом о возможности проведения водоснабжения и житель Валерий Набиуллин. Он отметил, что раньше даже не знал, что депутатам Горсовета Уфы можно рассказывать о проблемах в микрорайоне.



«Я вижу, работа ведется. И мы надеемся, что все наши проблемы, не все, хотя бы частично, все-таки решатся», - говорит житель Уфы Валерий Набиуллин.



На встрече с жителями микрорайона Нижегородка присутствовали и представители администрации Ленинского района Уфы. Начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства Евгений Белов отметил, что ряд обращений не потребуют существенных финансовых вливаний и потому будут решены в кратчайшие сроки.



«Люди часто не знают, как правильно написать заявление и куда обратиться. Через депутата на сегодняшней встрече уже часть вопросов может быть снята в устном порядке - отлов собак, тротуары, благоустройство. Все обыденные наши вопросы можно снимать по мере их поступления», - обнадеживает начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района Уфы Евгений Белов.



Среди остальных рассмотренных вопросов - ремонт дорог и придомовых территорий, озеленение и благоустройство территории и даже вес рюкзаков школьников. Каждое из них взято в работу и, значит, есть надежда на их решение.

21 декабря