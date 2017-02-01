#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Многофункциональные центры получили новые возможности

Многофункциональные центры получили новые возможности

С 1 февраля граждане России смогут получить в МФЦ заграничные и общероссийские паспорта, обменять водительские права. Эти меры ранее утвердило правительство страны.


Кроме того, в офисах МФЦ налогоплательщики смогут получить ответы от Федеральной налоговой службы по вопросам о порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях плательщиков. Но в тоже время за справкой об уплаченных налогах по-прежнему надо будет идти в налоговую инспекцию.

 

По данным МФЦ Башкортостана, в прошлом году в офисах было оказано почти 2 миллиона 800 тысяч услуг. Большая часть из них - 1 миллион 300 тысяч - это госрегистрация прав на недвижимость и сделок с ним. 

Автор: Екатерина Тимиряева
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).