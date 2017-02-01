Многофункциональные центры получили новые возможности

С 1 февраля граждане России смогут получить в МФЦ заграничные и общероссийские паспорта, обменять водительские права. Эти меры ранее утвердило правительство страны.



Кроме того, в офисах МФЦ налогоплательщики смогут получить ответы от Федеральной налоговой службы по вопросам о порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях плательщиков. Но в тоже время за справкой об уплаченных налогах по-прежнему надо будет идти в налоговую инспекцию.

1 февраля

По данным МФЦ Башкортостана, в прошлом году в офисах было оказано почти 2 миллиона 800 тысяч услуг. Большая часть из них - 1 миллион 300 тысяч - это госрегистрация прав на недвижимость и сделок с ним.