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Легендарный хоккеист Владислав Третьяк посетил в Уфе турнир «Золотая шайба»

Хоккейная эпопея началась в Уфе еще в декабре, именно тогда стартовал городской турнир «Золотая шайба». Игра группового этапа между командами «Юный Азаматовец» и школы №137, которая состоялась накануне, вышла незабываемой, еще бы, хоккейную площадку посетил сам Третьяк.


Не каждый раз матчи детских команд посещает живая легенда хоккея - Владислав Александрович Третьяк. Трехкратный олимпийский чемпион по окончании игры обратился к юным спортсменам с напутственным словом.

«Вы правильно выбрали вид спорта, в него играют настоящие мужчины», - подчеркнул президент Федерации хоккея России, трехкратный Олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

К прославленному хоккеисту было не подступиться - очень уж много желающих получить автограф и сфотографироваться и каждый получил желаемый автограф или фото на память. Третьяк сам когда-то начинал карьеру с «Золотой шайбы», потому его пример должен вдохновить юных уфимских хоккеистов. Что касается самого турнира, то его финальные встречи состоятся 21 и 22 января. Ребята не только поборются за титул лучшей дворовой команды города, но и посетят мастер-шоу звезд КХЛ - эту возможность получат призеры состязания.




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