Ледовый городок на «Уфа-Арене» демонтируют

Сегодня в Уфе демонтируют ледовый городок на территории столичного спорткомплекса "Уфа - Арены". Это позволит открыть проезд для транспорта по улице Осипенко.
Напомним, площадку возвели в январе в рамках подготовки к «Неделе звёзд хоккея»,
которая прошла с 15 по 22 января. Для строительства ледового городка перекрыли
межквартальный проезд, ограниченный улицами Ивана Якутова и Цюрупы. В
администрации города отметили, что на территории «Уфа-Арены» по-прежнему можно
сфотографироваться с ледяными фигурами спортсменов. Хоккейная коробка также
открыта для посещений.