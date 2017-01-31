Ледовый городок на «Уфа-Арене» демонтируют

Сегодня в Уфе демонтируют ледовый городок на территории столичного спорткомплекса "Уфа - Арены". Это позволит открыть проезд для транспорта по улице Осипенко.

1 февраля

Напомним, площадку возвели в январе в рамках подготовки к «Неделе звёзд хоккея», которая прошла с 15 по 22 января. Для строительства ледового городка перекрыли межквартальный проезд, ограниченный улицами Ивана Якутова и Цюрупы. В администрации города отметили, что на территории «Уфа-Арены» по-прежнему можно сфотографироваться с ледяными фигурами спортсменов. Хоккейная коробка также открыта для посещений.