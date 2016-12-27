Ледовые городки в Уфе готовы

Сегодня сотрудники администрации города проинспектировали центральные площадки новогодних празднований.

‌Всего в башкирской столице установлено 20 новогодних площадок. Главная елка расположена возле Конгресс-холла. Здесь развернулся настоящий сказочный мир с ледяными фигурами, катком, горками, детским лабиринтом и тематическими юртами. При входе гостей встречает символ наступающего года. А перед елью стоят Дед Мороз со Снегурочкой и трон..



«Ледовый городок стал больше. Елка пышнее и выше. Здесь проходят концерты, народные гулянья. Здесь есть место для народных ярмарок. Здесь и горячий чай, и пирожки. Здесь большое количество ледовых горок. Сказочных персонажей стало больше не только по русским сказкам, но и по эпосу Урал-Батыр», - рассказывает режиссер открытия ледового городка в этно-парке «Ватан» ‌Анастасия Коновалова.



Администрация башкирской столицы объехала восемь новогодних городков. Заместитель главы городской администрации подчеркнул, лед для фигур в этом году толще и прозрачнее, а сами площадки выглядят наряднее. Кроме того, Сынтимир Баязитов высоко оценил проделанную работу и отметил, что оформление Уфы соответствует всем требованиям и пожеланиям.



На новогодних площадках проходят театрализованные и игровые программы. А в новогоднюю ночь на главной елке Октябрьского района организуют концерт, в которой примут участие звезды эстрады.







Автор: Гульнара Ситдикова

27 декабря