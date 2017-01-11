Курьезный случай произошел на улице Бессонова в Уфе

Его зафиксировал видеорегистратор одного из наших телезрителей Сафии Абашевой, которая прислала запись в редакцию.

11 января

На видео запечатлено, как автомобиль на подъезде к перекрестку с улицей Комсомольской, начинает застревать. Спустя буквально несколько секунд задняя дверь "Лады Ларгус" открывается, выходит мужчина, толкает автомобиль, а затем, когда на светофоре начинает моргать желтый, резко заскакивает обратно в машину и уезжает. Не исключено, что аналогичные действия пассажир проделывает регулярно. Как отмечает автор ролика, слишком уверенно он толкал автомобиль в гору и ловко запрыгнул обратно. Однако это небезопасный маневр. В связи с этим, чтобы избежать трагедий, сотрудники ГИБДД рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения.