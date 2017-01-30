Кулинарный мастер-класс среди воспитанников детского дома прошел в Уфе

Кулинарный мастер-класс среди воспитанников детского дома №9 прошел в клубе "Гулливер". Событие приурочили к 65-летию Орджоникидзевского района Уфы.

31 января

Об основах выпекания, способах декорирования изделий и использовании кондитерских мешков для нанесения кремов рассказала кондитер Татьяна Зверева. Воспитанники выбрали тему Татьяниного дня и юбилея родного района. Как сообщили в детском доме №9, все печенья подростки тут же попробовали во время чаепития. И об акции они сняли ролик, который опубликовали затем в социальных сетях.