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Кулинарный мастер-класс среди воспитанников детского дома прошел в Уфе

Кулинарный мастер-класс среди воспитанников детского дома №9 прошел в клубе "Гулливер". Событие приурочили к 65-летию Орджоникидзевского района Уфы.

 

Об основах выпекания, способах декорирования изделий и использовании кондитерских мешков для нанесения кремов рассказала кондитер Татьяна Зверева. Воспитанники выбрали тему Татьяниного дня и юбилея родного района. Как сообщили в детском доме №9, все печенья подростки тут же попробовали во время чаепития. И об акции они сняли ролик, который опубликовали затем в социальных сетях.

Автор: Екатерина Тимиряева
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