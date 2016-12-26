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Константин Толкачев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае

Константин Толкачев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае

Председатель Госсобрания-Курултая республики Константин Толкачев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае.

«Выходные принесли еще одну тяжелую новость - крушение самолета над Черным морем, унесшее десятки человеческих жизней. Погибли достойные люди, при исполнении своего профессионального и человеческого долга. Выражаю глубокие искренние соболезнования всем родным и близким жертв этой трагедии. Случившееся, к сожалению, стало поводом для истеричной радости и злорадства тех, кого и людьми-то назвать сложно. Такая реакция на фоне всеобщей скорби только указывает на их психическое нездоровье. И реагировать на это - лишь подпитывать их энергию. Время все расставит по местам. Светлая память всем погибшим», - подчеркнул председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев.



Автор: Светлана Назирова
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